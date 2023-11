Comment réparer des fissures sur un mur

Les années passent, les coups, l’humidité, les changements brusques de températures, autant de facteurs qui peu à peu mettent à l’épreuve la solidité des murs et toits de vos maisons. Si vous ne réparez pas ces imperfections, les visiteurs auront l’impression que vous ne prenez pas soin de votre intérieur. On vous donne dans cet article quelques mesures adéquates à adopter.

Avant de peindre ou tapisser ces murs abimés, vous devez mener à bien quelques réparations, faciles, rapides et économiques. Une matinée est suffisante pour corriger ces petites imperfections qui déforment et affectent la structure de la maison. Pour des fissures plus grosses mieux faire appel à un artisan réparation de fissures pour faire ces travaux d'intervention sur le gros œuvre de votre maison.

Identifier le problème sur le mur

Avant de vous mettre à réparer les imperfections qui sont apparues sur vos murs, vous devez déterminer la cause de l’apparition des fissures. Une fois que le problème est identifié, lorsque les imperfections sont assez apparentes, il est temps d’agir et de réparer !

Mais il faut être prudent parce que ces défauts ont pu être provoqués par un problème plus sérieux. Une erreur de construction du bâtiment peut entraîner des infiltrations, de l’humidité aggravant la dégradation de vos murs.

Dans ce cas, il faut prendre le problème à la racine pour éviter qu’il se renouvelle.

Il existe deux types de fissure, une que l’on peut réparer soi-même et l’autre nécessitant une intervention extérieure :

- Les fissures structurelles, supérieures à 2 mm, qui mettent en danger la stabilité de la pièce, doivent à tout prix être traitées et entretenues par un maçon en réparation de fissures qui reprendra les dégâts faits sur le gros œuvre (quand cela est possible...)

- Les fissures architectoniques, qui affectent seulement l’esthétisme des murs intérieurs, sont très faciles à traiter.

Pour réparer ces fissures architectoniques, il faut vous munir d’un enduit de rebouchage qu’il faut préalablement préparer. Pour cela, vous saupoudrerez l’enduit de rebouchage dans un seau d’eau. Laissez reposer quelques secondes avant de remuer, puis mélangez jusqu’à ce que vous obteniez une pâte bien lisse et bien épaisse.

- Agrandissez la fissure avec un couteau ou un grattoir pour supprimer les zones non adhérentes. Vous pouvez aussi frotter les particules de plâtre qui ne tiennent pas avec une brosse métallique.

- Enlevez la poussière avec un pinceau, une brosse, pour permettre à l’enduit de mieux adhérer.

- Mouillez abondamment l’intérieur de la fissure dans toute sa longueur

- Une fois sèche, vous la boucherez avec de l’enduit de rebouchage, pour l'aplatir sur toute la surface

Traiter l’écaillage des murs

Dans ce cas présent, il faut distinguer deux types d’écaillement en fonction du traitement à employer :

- Si l’écaillement est si profond que nous pouvons voir les briques, il faudra appliquer dans un premier temps un enduit de rebouchage, et par la suite une fine couche de plâtre.

- Dans le cas qu’il soit très superficiel, appliquez uniquement du plâtre. Ou alors un enduit de rebouchage en plusieurs couches et si nécessaire, finir avec un enduit de lissage.

Pour traiter l'écaillement, suivez ce procédé, étape par étape :

- Avec une spatule, grattez bien toute la surface autour, même si visuellement elle ne paraît pas touchée, elle est en réalité abîmée.

- Nettoyez la surface et humidifiez-là

- Une fois sèche, si besoin, appliquez un enduit de rebouchage (qui se vend préparé spécifiquement pour ce type de réparation)

- Attendez que l’enduit sèche à son tour, lissez la surface puis étendez une couche de plâtre

- Lissez et étalez sur toute la surface affectée en utilisant une truelle

Voilà, vous avez réparé les imperfections, vous pouvez maintenant tapisser ou repeindre vos surfaces pour leur donner un coup de neuf !

Pour aller plus loin : les fissures sur les fondations

Des murs fissurés ou des vides sous plinthes sont le résultat d'affaissements de dallages ou de fondations.

Souvent occasionnés suite à des périodes de sécheresse, ces désordres peuvent être solutionnés par le traitement des sols argileux qui sont particulièrement sensibles au retrait et gonflement, ou par des reprises sous œuvres quand le terrain s'est affaissé. Seul un maçon qualifié ou une entreprise de maçonnerie est à même de réaliser ces travaux lourds.